رئيس «القضاء الأعلى» يهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادى الجديد

بعث المستشار عبد الله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيا لفخامته دوام التوفيق ولمصرنا الغالية التقدم والرخاء.كما هنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى، المهندس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.كما بعث تهنئة للمستشار عمر مروان، وزير العدل، وللقضاة رؤساء الهيئات القضائية، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.