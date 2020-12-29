اغتصب ابنته بـ«المخدر».. المؤبد لـ«الأب الذئب» بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المؤبد، لتعديه جنسيًا على طفلته، بعد أن وضع لها عقاقير مخدرة، وأوهمها بأنها علاج لمرضها لكونها تُعاني من أحد الأمراض المزمنة.البداية عندما تلقى مركز شرطة منشأة أبوعمر، بلاغًا يتهم «م.م»، 43 سنة، عامل زراعي، مقيم بدائرة المركز، بالتعدي على ابنته جنسيًا بغير رضاها، بعد أن دس لها عقار مخدر، مدعيًا أنه علاج لمرض مزمن تعاني منه، وأفقدها الوعى وجردها من ملابسها.وجرى القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.