ماذا فعلت الحكومة للتخلص من السيارات المتهالكة؟

محاولات عديدة قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة من أجل إيجاد حلول سليمة لأزمة السيارات المتهالكة بها، والتي يمثل انتشارها في الشارع بلا مسئول خطورة شديدة، سواء على المستوى المروري أو الأمني لعدم وجود أي معلومات عن مالكيها.وأصدرت وزارة النقل عددًا من المشاريع المنوط بها حل تلك الأزمة، وقامت بالكثير من الخطوات على أرض الواقع لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك السيارات المركونة في الشوارع، وفي نفس الوقت التخلص الكامل من خطورة انتشارها بهذا الشكل.واتساقًا مع ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالأمس، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة، التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات، حيث سيتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة.وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المستهلكة.ولم يكن ذلك هو المشروع الأول الذي تسعى من خلاله الدولة للتخلص من السيارات المتهالكة غير المعروف مالكيها، ولكن قامت بالعديد من الخطوات الناجحة على الطريق، ويرصد "الدستور" رحلة الحكومة للقضاء على السيارات المتهالكة في التقرير التالي.في عام 2019، كان أول حديث عن السيارات المتهالكة، حيث صدر مقترح برلمان بضرورة وضع آلية لرفع السيارات المتهالكة من الشوارع، وأن يكون أكثر فترة لتواجد السيارة بالشارع 3 أيام متتالية وإذا تعدت تلك الفترة يتم رفعها مباشرة.وطالب المقترح بتخصيص أرقام للمواطنين للإبلاغ عن السيارات المنتشرة بالشوارع لمدة طويلة لرفعها وتوسيع الشوارع وتجنبا لمخاطر استخدامها، إلى جانب شن حملات على الشوارع في المحافظات كافة من أجل إزالة ورفع السيارات المتهالكة.ومن الخطوات أيضًا تخصيص وزارة الداخلية خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي سيارة متروكة وغير مستخدمة، بالاتصال على رقم 136، حيث يستقبل البلاغ غرفة العمليات بإدارة المرور، وتوجه أوناش مرورية مصحوبة بضابط الإدارة للتعامل مع السيارات، حيث ترفع من الطريق وتنقل إلى الأماكن المخصصة لها.وفي يناير خرج مقترح برلماني آخر تقدمت به النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، باقتراح تعميم قرار جمع السيارات المتهالكة من الشوارع وبيعها في مزاد علني، فهي لا تمثل مسار اهتمام من قبل مالكيها حتى إنها لم تصبح صالحة للبيع والاستخدام.وطالبت برفع السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع، ولا يتم ردها لمالكها إلا بعد تقديم أوراق إثبات الملكية وسداد الغرامة المقررة وفي حالة عدم تقدم أحد لاسترداد السيارة يتم تجميعها واتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها كخردة بمزاد علني بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية.وكان لوزارة الصناعة دور في محاولة مواجهة ظاهرة انتشار السيارات المتهالكة، من خلال مبادرة إحلال السيارات القديمة والمتهالكة والعمل على تخريد السيارات القديمة وانطبق ذلك على السيارات الميكروباص فقط، وبالفعل تم حصر للسيارات المتقادمة، حيث بلغ عددها 1.8 مليون مركبة.وأخيرًا كان مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل السيارات من السير بالبنزين إلى الغاز، من خلال تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص، كما وجه الرئيس السيسي، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج، لحرص الدولة على الارتقاء بنمط الحياة للمواطن، سواء السيارات المتهالكة المركونة أو التي مر عليها 20 عامًا مع صاحبها.ولا يوجد حصر دقيق لأعداد السيارات المتهالكة في الشوارع، ولكن وفقًا لدراسة خرجت في مطلع عام 2019 من مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، فهناك حوالي 7 آلاف سيارة خردة تنتشر فى شوارع القاهرة والجيزة فقط، بينما رصدتها وزارة التجارة والصناعة بمليون مركبة إلى الآن.