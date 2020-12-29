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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: توسعنا فى تطوير مؤسسات الرعاية خلال 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:37 م
القباج
القباج
ولاء جمال
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أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه خلال 2020 تم التوسع فى تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى أكثر من محور منها البنية التحتية، الذي يقوم على تطوير 5 دور رعاية اجتماعية، 3 مسنين و2 أيتام، وقد تم فعليًا خلال شهر نوفمبر الماضي الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية بالدور المستهدفة، وهى دار أم كلثوم للمسنين بحلوان، السعادة للمسنين بطنطا، الأمل للمسنين بالسويس، الحنان للأيتام بالسويس، الفتيات الأيتام بطنطا.

وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أنه في محور بناء القدرات فقد تم تدريب 687 من مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية داخل 229 دار رعاية للأيتام، من إجمالي 687 من مقدمي الرعاية، بالإضافة إلى تدريب 141 داخل 72 دار مسنين، من إجمالي مستهدف تدريب 485 من مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية داخل 159 دار رعاية المسنين.


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