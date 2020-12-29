الأقباط يبدأون عامًا جديدًا بتراتيل وعظات «أونلاين» الخميس

يحتفل الأقباط في تمام الثانية عشرة من مساء الخميس المقبل، برأس السنة الميلادية الجديدة، وهي مناسبة اعتاد فيها الأقباط على التجمع بالكنائس المجاورة لهم من جهة السكن، للصلوات وختام العام وبداية عام جديد في أجواء روحانية وكنسية، إلا أنه مع القرارات الأحدث الصادرة عن المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بإغلاق الكنائس، امتنع الأقباط عن عادتهم تلك للمرة الأولى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقال يوأنس بقطر، شماس أغنسطس وأمين خدمة بالصعيد المصري، إنه وأسرته سيكتفون بمشاهدة البث المباشر لصلوات الكنيسة، مع الاستمتاع بعدد من الترانيم المناسبة لليوم من خلال موقعي "يوتيوب وساوند كلاود"، مثل ليلة عيد وتلج تلج للسيدة فيروز، واليوم ده عيد لفريق إيد واحدة، وبعض الترانيم الإنجليزية.فيما قال أرساني مينا، الشماس الإيبوذياكون والحاصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية من الإسكندرية، إنه سيخصص يومه لسماع عظات العام الجديد، ومن أشهر الوعاظ الراحلين الذين سيستمع لهم البابا الراحل شنودة الثالث، والقمص متى المسكين، والقمص بيشوي كامل، والأنبا ميخائيل مطران أسيوط، والأنبا غرغوريوس، أسقف البحث العلمي.ومن الوعاظ الحاليين، فهو سيستمع للأنبا رافائيل، أسقف وسط القاهرة، والقمص داوود لمعي، والقمص بولس جورج، والقمص تادرس يعقوب ملطي، والقمص أغسطينوس موريس.