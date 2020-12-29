18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، المنشآت التي يستوجب على المواطنين ارتداء الكمامات فيها خلال الفترة الراهنة، بناءً على القرار صادر عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي حمل رقم 2701 لسنة 2020، ويضم 18 منشأة.أماكن وجوب ارتداء الكمامات1- جميع وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة.2- الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي فيها.3- الأماكن المغلقة التي تستقبل الجمهور.4- المنشآت الحكومية.5- دور العبادة.6- البنوك.7- الشركات.8- الجمعيات.9- المحال.10- المراكز التجارية «المولات».11- السينمات.12- المسارح.13- الدور الثقافية.14- الأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.15- الأسواق.16- مقار المدارس والمعاهد والجامعات.17- فصول محو الأمية وأنشطة «تعليم الكبار».18- غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعايير.وبموجب قرار رئيس الوزراء، يُعاقب كل من لا يرتدي الكمامات في تلك الأماكن بغرامة لا تجاوز 150 جنيها.ويجوز للمخالف التصالح فورًا حال عدم ارتداء الكمامات، مقابل دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، على أن يكون الدفع لمأموري الضبط القضائي الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالتنسيق مع الوزير المختص. وحال عدم «الدفع الفوري»، يُحال المُتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية الخاصة به.يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، بعد تزايد الإصابات بالفيروس في البلاد، ضمن «الموجة الثانية لفيروس كورونا»، والتي تجتاح العالم حاليا.