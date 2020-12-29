دنيا عبدالعزيز عن وفاة حاتم علي: وداعا مخرجنا الكبير

نعت الفنانة دنيا عبدالعزيز المخرج حاتم علي والذي توفي داخل أحد الفنادق، صباح اليوم بالقاهرة.وكتبت عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعا المخرج الكبير حاتم علي.. وخالص العزاء لأسرته وللشعب السوري الشقيق".و المخرج الراحل حاتم علي بدأ بالكتابة للمسرح، وحاصل على شهادة من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، وبدأ عمله في مسلسل دائرة النار عام 1988 كممثل، ثم في التسعينيات توجه إلى الإخراج، وقدم أعمالا منها "الزير سالم" و"أهو ده اللي صار".