«مياه الفيوم»: تأهيل وصيانة 28 محبسًا كانت «كهنة»

بالفعل دخولها الخدمة مرة أخرى.



وأضاف أن إعادة تأهيل المحابس كانت متنوعة ومختلفة الأقطار والأحجام، وأن هذا العمل الذي قام به مدير محطة رفع صرف صحى النزلة يثبت يومًا بعد يوم أن الشركة تمتلك كفاءات في كل التخصصات وأن الشركة لا تتقدم إلا بسواعد أبنائها المخلصين الذى يساهمون مساهمة فعالة فى استغلال وإعادة استخدام المعدات والأدوات مرة أخرى بدلًا من بيعها بأسعار رمزية بعد تكهينها.

أكد اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الشركة تمتلك نماذج مضيئة تسهم في الارتقاء بالشركة وتقدمها من خلال تعظيم الاستفادة بكل الأدوات والخامات التى تمتلكها الشركة، وكان آخرها قيام جمال محمود سعد محمد، والذي يعمل مدير محطة رفع صرف صحى النزلة بمركز يوسف الصديق بإعادة استخدام وتصليح وصيانة نحو ٢٨ محبسًا كانت متواجدة بمخازن الشركة عبارة عن كهنة، وقد تم