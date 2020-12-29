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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة إشغالات متعدية على حرم الطريق العام بالمنيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:13 م
إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أحد الإشغالات بالتعدي على حرم الطريق العام التي كانت تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والمرور، كما ألزمت بعض سيارات الأجرة التي كانت تقوم بالانتظار بمداخل الشوارع الفرعية بحي غرب المدينة بالوقوف داخل الموقف بعد شكاوى المواطنين من إعاقة هذه السيارات في الدخول أو الخروج لمحل إقامتهم.

من ناحيته العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الأحياء والقرى بمتابعة الشكاوى الواردة عبر النوافذ المختلفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة المواطنين، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها.

وأكد رمضان جمال رئيس حى غرب بأنه تم التعامل الفورى مع الشكاوى الخاصة بالمواطنين منها، إشعال بعض سيارات الاجرة مدخل أحد الشوارع الفرعية وكانت تعيق حركة المواطنين فى الدخول والخروج إلى محل إقامتهم، حيث تم التنسيق مع إدارة المرور وتمت إزالة أسباب الشكوى والتنبيه على السائقين بعدم الوقوف فى هذا المكان مع تكثيف التواجد المرور في تلك المنطقة، كما تمت متابعة شكوى واردة من أحد المواطنين خاصة بمراكز الدروس الخصوصية وتبين أن الأماكن مغلقة.

وفى سياق متصل تمت إزالة أحد الإشغالات التى كانت تعيق حركة المواطنين وتعدى على حرم الطريق، مؤكدًا بذل الجهد والوقت لإرضاء جمهور المواطنين.

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