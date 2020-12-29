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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التضامن»: «بينا» دعم أبناء دور الرعاية فى 14 محافظة نفسيًا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:50 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "بينا" شهدت التنسيق مع مبادرة "نفسانيون حول العالم" لدعم الحياة لتقديم الدعم النفسي للأبناء داخل دور الرعاية على مستوى 14 محافظة من خلال 100 متطوع، وتنقيح قواعد البيانات لتحديد الدور المُستهدفة من الملف الصحي وفقًا للمحددات "مرخصة، الفئة العمرية، النطاق الجغرافي"، والانتهاء من دراسة وتعديل البرنامج الصحي للأبناء بدور الرعاية الاجتماعية.

وأكدت الوزارة، في تقرير، توفير 1000 عبوة كحول إيثيلي و2000 صابونة، لتوزيعها على الأبناء بدور الرعاية الاجتماعية بمحافظتي القاهرة والجيزة، في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخدها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت المبادرة الاجتماع مع مسئول بروتوكول "شغلني" بالوزارة لتقديم تدريب وفرص عمل للأبناء بدور الرعاية من سن 18 – 26 عامًا، بالإضافة إلى التواصل مع شركة شغلني للتوظيف، والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات الشريكة في غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتنسيق لجذب الكيانات التطوعية للمشاركة في تقديم الدعم لأبنائنا في دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسة "هي مصر" مشروع طفل آمن، بتاريخ 5-7-2020، لتنفيذ أنشطة لدعم شخصية أبنائنا بدور الرعاية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه تم تقديم خدمات الدعم النفسي لأبناء دور الرعاية المحرومين من الرعاية الأسرية بدايةً من السبت 25 يوليو2020 كمرحلة أولي في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث تستهدف 564 ابنًا وابنة في 20 دار رعاية اجتماعية، بالتعاون مع 14 متطوعًا متخصصًا في مجال علم النفس لتقديم الدعم النفسي وتنفيذ أنشطة نفسية للتخفيف من الأجواء السلبية المحيطة بهم.

كما أن العمل على حل المشكلات السلوكية والاضطرابات النفسية التي تظهر بداخل الدور قبل تفاقمها، بالإضافة إلى توفير 3000 زجاجة كحول وعدد9000 كمامة لتوزيعها على دور المسنين في القاهرة الكبرى والإسكندرية، حيث تم توزيع عدد 1900 زجاجة كحول و5500 كمامة في 49 دار مسنين بالقاهرة والجيزة يومي الأربعاء والخميس 26 و2782020م، بالتعاون مع 27 متطوعً من مبادرة "بينا".

وأوضحت أنه تم شراء 72 كمبيوتر بمواصفات تتناسب مع المتطلبات التكنولوجية الحالية للأبناء بداخل دور الرعاية على مستوى القاهرة والجيزة، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على الأبناء في الدور التي تحتاج لأجهزة كمبيوتر وفقًا لنتائج الرصد وبدء تدريب الأبناء على مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا العصر مما يتيح لهم التعلم والاندماج بالمجتمع ورفع مهاراتهم العلمية ودخولهم سوق العمل، حيث تم وضع محددات اختيار الدور المُستهدفة من توزيع الكمبيوتر وفقًا للفئة العمرية للأبناء من 12 حتى 15 سنة إلى جانب وجود غرفة أنشطة بالدار، علمًا بأن إجمالي المستفيدين من أجهزة الحاسب الآلي من الأبناء 1097 ابنًا وابنة من دور الرعاية.


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