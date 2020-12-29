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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:16 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
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افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، مركز صحة الأسرة أول بمدينة دمياط بعد الانتهاء من أعمال تطويره بتكلفة بلغت ١٣ مليون جنيه.

وافتتحت المحافظ المركز، بحضور الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بدمياط، وأحمد عامر، مدير مديرية الإسكان، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حيث قامت المحافظ بتفقد مبنى المركز الذى يقدم خدمات الاستقبال والطوارئ وطب الأسرة، إذ يضم عيادات بمختلف التخصصات الطبية، فضلًا عن أقسام مختلفة للتطعيمات ومكتب الصحة وكذلك معامل لأمراض الدم والطفيليات.

كما تفقدت محافظ دمياط دار إيواء الأطفال المعثور عليهم الأقل من عامين التابع لإدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، إذ اطمأنت على توافر كل المستلزمات للأطفال وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامتهم.

وفى سياق متصل أشادت المحافظ بالمستوى التنفيذى للمشروع، الذى جاء تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، طبقًا للمعايير الخاصة بالمنشآت الطبية، متقدمة بالشكر الجزيل إلى نواب مجلس الشيوخ والمجتمع المدني والجهات المشاركة في تنفيذ هذا المشروع وتجهيز عيادات الأسنان وأقسام مختلفة، موجهة بسرعة توفير باقى المستلزمات والأطقم الطبية والأثاث المكتبى.

وقد ذكرت الدكتورة منال عوض أن المحافظة قد حرصت على متابعة أعمال تطويره والتى بدأت منذ ثلاث سنوات، لتنفيذ صرح طبى جديد يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمواطنين، خاصة مع كون المركز من أحد المنشآت الطبية المهمة التى يتردد عليها الكثيرون.

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