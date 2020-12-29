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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

تونس: الوضع الوبائي خطير.. ويجب الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:14 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد لا يزال خطيرًا رغم التحكم في مسار تطوره.

وشدد «المشيشي»- في تصريحات اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة إلى عدد من المستشفيات بولاية سوسة- على أن الوضع الوبائي يستوجب الانتباه والالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها.

ولفت إلى أن فيروس كورونا في تونس شهد تحولات عديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على توفير التلقيح في أقرب وقت، وفقًا لاستراتيجية سينطلق تنفيذها بداية العام المقبل، ما سيمكن البلاد من كسر حلقات العدوى.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت يوم أمس الإثنين، عن تسجيل 52 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 آلاف و518 حالة، كما سجلت 1612 إصابة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 133 ألفًا و204 إصابات.

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