«الكرملين»: لا قيود أمام عودة المعارض الروسي «نافالني»

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن من حق المدون الروسي المعارض، أليكسي نافالني، المقيم في ألمانيا، أن يعود إلى روسيا دون أي قيود.وأضاف «بيسكوف»- اليوم الثلاثاء- أنه «من حق أي مواطن روسي أن يعود إلى وطنه، وبالطبع لا يمكن أن يواجه أي شخص قيودًا ما في ذلك».وفي وقت سابق، أفادت الهيئة الفيدرالية لتنفيذ العقوبات بأن نافالني، الذي صدر في حقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية جنائية، هرب من الرقابة من قبل دائرة مراقبة تنفيذ العقوبات، ولذا من الممكن استبدال الحكم الصادر ضده بحكم آخر.وأوضح أن قرارها هذا ينطلق من حقيقة أن نافالني غادر مستشفى شاريتيه في برلين، في 20 سبتمبر، وشفى نهائيًا من مضاعفات مرضه في 12 أكتوبر.وأصدرت الهيئة إلى نافالني، في 28 ديسمبر، بلاغًا يطالبه بحضور دائرة المراقبة، مع توجيه نسختين من البلاغ إلى محاميه ومدير مكتبه الإعلامي.ونُقل المدون الروسي أليكسي نافالني، مؤسس صندوق مكافحة الفساد، إلى مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية، في 22 أغسطس، بعد أيام من إصابته بوعكة صحية حادة، وهو على متن رحلة جوية داخلية.