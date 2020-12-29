فولكس فاجن تنهي أعمالها في تركيا

أنهت شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة أعمالها في تركيا نهائيًا، والتخلي عن استثماراتها في المصنع الجديد الذي أنشأته هناك مؤخرًا، وأرسلت أمس الاثنين خطابات رسمية إلى الدائنين بتوقف النشاط.وبحسب صحيفة سوزجو التركية، أوضحت شركة فولكس فاجن الألمانية أنها كانت تخطط لزيادة استثماراتها في تركيا، وأنشئت شركة باسم فولكس فاجن المساهمة لصناعة وتجارة السيارات التركية بمدينة مانيسا في أكتوبر 2019، برأس مال بلغت قيمته 943 مليون و500 ألف ليرة تركية.وكان من المخطط أن تقوم الشركة الوليدة بجميع الأنشطة المتعلقة بتصميم وتصنيع وتجميع السيارات والشاحنات، وكذلك جميع أنواع المركبات ذات المحركات الكبيرة مثل مركبات النقل، بالإضافة إلى تصميم وإنتاج وتجميع أجزائها ومكوناتها، فضلًا عن بيع وتصدير جميع هذه المنتجات إلى خارج تركيا.وبسبب تفشي فيروس كورونا، قررت شركة فولكس فاجن، التي قررت الاستثمار الإضافي في منشآتها في سلوفاكيا، تصفية شركتها في تركيا في 17 ديسمبر الماضي. ووفقًا للمعلومات الواردة في الجريدة الرسمية التركية فقد وجهت الشركة خطابات للدائنين أمس الإثنين، 28 ديسمبر الجاري، في إطار التصفية المسجلة من قبل مديرية السجل التجاري.