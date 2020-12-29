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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبير على: ابتعدت عن مسرح الدولة لأن آلياته فى الإنتاج لم تناسبنى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:40 م
عبير علي
عبير علي
حسين الجندي
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تحدثت المخرجة عبير علي، عن تجربتها في المسرح المصري من خلال محور 150 سنة مسرح، خلال ندوة أدارتها الناقدة رشا عبدالمنعم، والتي قالت إنها صاحبة تجربة متفردة ومخرجة وإدارية ناجحة في التحريك الثقافي وإدارة فرقة قدمت عروضًا مهمة، وهي من المخرجات الرائدات في تجربة تيار المسرح المستقل.

فيما قالت عبير علي: "استقللت عن مسرح الدولة بحثا عن الحرية فآلية الإنتاج في مسرح الدولة معرقلة وكونت فرقتي المسرحية " المسحراتي "، لأقدم عروضي من خلال الحكي وهو مهم لمشاركة خيال المتلقي معنا في الحكاية، فالجمهور شريك معنا فى جمع الحكايات والتفاعل والمشاركة هو أساس تجربتي".

كما تحدثت عن مفهوم المسرح الشعبي، لافتة إلى أن كل الطقوس الفرعونية عبارة عن تمثيليات، ولذلك نحن نمتلك مسرحًا منذ عهد الفراعنة، والمسرح الأرسطي ليس هو النموذج الذي نؤرخ به فنحن نمتلك مسرح منذ 7000 آلاف سنة وليس 150 سنة فقط.

و تابعت: "فرقتي المسحراتي عندما كونتها كان همي أن يكون فريق العمل لديه أدوات كثيرة ولديه وعي بما يقدمه فالممثلون كانوا يمثلون ويكتبون ويجمعون الرقصات الشعبية ونجمع من علي جدران المعابد، واستعنت بطلبة من كلية تربية رياضية وملية تربية موسيقية، فقد كنت مهتمة بالشمولية في صناعة الفنان، ولكن بدأت الفرقة "تفركش " لظروف حياتية، وكانت مشكلتي هي المكان الثابت الذي نتدرب فيه ونقدم فيه عروضنا ".

وبخصوص سؤال عن لتمويل للفرق المستقلة، وهل من يقوم بالتمويل لديه متطلبات وشروط قالت: "هناك فنان يوافق وآخر يرفض، وهناك من يعرض مشروعه وعلي الممول الموافقة أو الرفض، فالممول له الحرية في فرض موضوعات، وعلي المبدع أو صاحب المشروع أن يختار أو يرفض فهناك حرية لدي الطرفين، وهناك فنان مرتشي وهناك فنان غير مرتشي وهذا في القطاعات في مسرح الدولة والمستقل".

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