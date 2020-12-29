نواب الصعيد: أولوياتنا المواطن.. ونشكر الرئيس السيسي على الدعم
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:39 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أكد النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، أنه يسعى لخدمة المواطن المصري فى كافة المجالات، خاصة أهالي محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون الفصل التشرعي من أفضل دور الانعقاد على مر التاريخ للحياة النيابية.
وقال «أبونحول، في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء، إنه سيفتح ملفات الصحة والتعليم تحت قبة البرلمان، بجانب مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار المصلحة العامة للدولة.
وأضاف: «سوف نسعى لحمل طموحات المواطن المصري ومساندته، ودعم جهود الدولة المصرية في التنمية والاستقرار»، لافتًا إلى أنه سيضع على رأس أولوياته قطاع التعليم والصحة والنهوض بأوضاع البنية التحتية على مستوى دائرة فرشوط وأبو تشت، بمشاركة المجتمع المدني.
وطالب الحكومة بالنظر والاهتمام بمحافظات الصعيد، خاصة في قطاع الصحة الذي يُعاني من الإهمال، وكذا الاهتمام بالظهير الصحراوي، مضيفًا: «نأمل أن يكون الاهتمام بالصعيد يسير بسرعة البرق بدلًا من البطيء في تنفيذ المشروعات».
ولفت إلى أن سيتقدم باقتراح برغبة لتعديل قانون مخالفات البناء وبخاصة المصالحات التي يُعاني منها معظم الشعب المصري، وتقنين الأراضي الزراعية، وقانون الحيز العمراني، بجانب أعداد مشروع قانون لتقنين الأراضي الصحراوية.
ولفت إلى أن برلمان 2021 يمتاز بالتنوع السياسي الذي يُعد مفيدًا فى الرؤى والآراء التي تصب في صالح الدولة والمواطن معًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع خلال فترة صعبة النهوض بالدولة المصرية، وتمكين المرأة وتدعيم البرلمان والحياة السياسية، ما يؤكد أن البرلمان يسير على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة فى كافة المجالات.
وفي ذات السياق، تحدث النائب إبراهيم خليفة أبودوح، عن أن القيادة السياسية بدأت في الاهتمام بالصعيد، متابعًا: «سنسعى للاستمرار في الاهتمام بالصعيد».
وشدد «أبودوح» على اهتمامه بالمشروعات الخدمية التي تخدم كافة المواطنين في جهينة وطهطا وطما، حيث أن هناك اهتمامًا بعمليات رصف الطرق وتوصيل عمليات الصرف الصحي لمختلف قرى الصعيد.
النائب نشأت فؤاد عباس، نوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اهتمامه بتنمية وتعمير الصعيد، موضحًا: «ونحن نفخر بذلك وسنساهم في خلق تنمية ومجتمعات عمرانية جديدة».
وأضاف «عباس»: أن «المواطن البسيط هو من أول اهتماماتي، ونتمنى أن يعيننا الله سبحانه وتعالى في تقديم خدمة جيدة لكافة المواطنيين بمراكز طهطا وطما وجهينة».
وقال «أبونحول، في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء، إنه سيفتح ملفات الصحة والتعليم تحت قبة البرلمان، بجانب مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار المصلحة العامة للدولة.
وأضاف: «سوف نسعى لحمل طموحات المواطن المصري ومساندته، ودعم جهود الدولة المصرية في التنمية والاستقرار»، لافتًا إلى أنه سيضع على رأس أولوياته قطاع التعليم والصحة والنهوض بأوضاع البنية التحتية على مستوى دائرة فرشوط وأبو تشت، بمشاركة المجتمع المدني.
وطالب الحكومة بالنظر والاهتمام بمحافظات الصعيد، خاصة في قطاع الصحة الذي يُعاني من الإهمال، وكذا الاهتمام بالظهير الصحراوي، مضيفًا: «نأمل أن يكون الاهتمام بالصعيد يسير بسرعة البرق بدلًا من البطيء في تنفيذ المشروعات».
ولفت إلى أن سيتقدم باقتراح برغبة لتعديل قانون مخالفات البناء وبخاصة المصالحات التي يُعاني منها معظم الشعب المصري، وتقنين الأراضي الزراعية، وقانون الحيز العمراني، بجانب أعداد مشروع قانون لتقنين الأراضي الصحراوية.
ولفت إلى أن برلمان 2021 يمتاز بالتنوع السياسي الذي يُعد مفيدًا فى الرؤى والآراء التي تصب في صالح الدولة والمواطن معًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع خلال فترة صعبة النهوض بالدولة المصرية، وتمكين المرأة وتدعيم البرلمان والحياة السياسية، ما يؤكد أن البرلمان يسير على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة فى كافة المجالات.
وفي ذات السياق، تحدث النائب إبراهيم خليفة أبودوح، عن أن القيادة السياسية بدأت في الاهتمام بالصعيد، متابعًا: «سنسعى للاستمرار في الاهتمام بالصعيد».
وشدد «أبودوح» على اهتمامه بالمشروعات الخدمية التي تخدم كافة المواطنين في جهينة وطهطا وطما، حيث أن هناك اهتمامًا بعمليات رصف الطرق وتوصيل عمليات الصرف الصحي لمختلف قرى الصعيد.
النائب نشأت فؤاد عباس، نوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اهتمامه بتنمية وتعمير الصعيد، موضحًا: «ونحن نفخر بذلك وسنساهم في خلق تنمية ومجتمعات عمرانية جديدة».
وأضاف «عباس»: أن «المواطن البسيط هو من أول اهتماماتي، ونتمنى أن يعيننا الله سبحانه وتعالى في تقديم خدمة جيدة لكافة المواطنيين بمراكز طهطا وطما وجهينة».