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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نواب الصعيد: أولوياتنا المواطن.. ونشكر الرئيس السيسي على الدعم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:39 م
النائب خالد أبونحول
النائب خالد أبونحول
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب خالد أبونحول، عضو مجلس النواب، أنه يسعى لخدمة المواطن المصري فى كافة المجالات، خاصة أهالي محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن يكون الفصل التشرعي من أفضل دور الانعقاد على مر التاريخ للحياة النيابية.

وقال «أبونحول، في تصريحات له عقب استخراج كارنية العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021- 2026)، اليوم الثلاثاء، إنه سيفتح ملفات الصحة والتعليم تحت قبة البرلمان، بجانب مراقبة ومحاسبة شديدة للأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار المصلحة العامة للدولة.

وأضاف: «سوف نسعى لحمل طموحات المواطن المصري ومساندته، ودعم جهود الدولة المصرية في التنمية والاستقرار»، لافتًا إلى أنه سيضع على رأس أولوياته قطاع التعليم والصحة والنهوض بأوضاع البنية التحتية على مستوى دائرة فرشوط وأبو تشت، بمشاركة المجتمع المدني.

وطالب الحكومة بالنظر والاهتمام بمحافظات الصعيد، خاصة في قطاع الصحة الذي يُعاني من الإهمال، وكذا الاهتمام بالظهير الصحراوي، مضيفًا: «نأمل أن يكون الاهتمام بالصعيد يسير بسرعة البرق بدلًا من البطيء في تنفيذ المشروعات».

ولفت إلى أن سيتقدم باقتراح برغبة لتعديل قانون مخالفات البناء وبخاصة المصالحات التي يُعاني منها معظم الشعب المصري، وتقنين الأراضي الزراعية، وقانون الحيز العمراني، بجانب أعداد مشروع قانون لتقنين الأراضي الصحراوية.

ولفت إلى أن برلمان 2021 يمتاز بالتنوع السياسي الذي يُعد مفيدًا فى الرؤى والآراء التي تصب في صالح الدولة والمواطن معًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع خلال فترة صعبة النهوض بالدولة المصرية، وتمكين المرأة وتدعيم البرلمان والحياة السياسية، ما يؤكد أن البرلمان يسير على الطريق الصحيح للنهوض بالدولة فى كافة المجالات.

وفي ذات السياق، تحدث النائب إبراهيم خليفة أبودوح، عن أن القيادة السياسية بدأت في الاهتمام بالصعيد، متابعًا: «سنسعى للاستمرار في الاهتمام بالصعيد».

وشدد «أبودوح» على اهتمامه بالمشروعات الخدمية التي تخدم كافة المواطنين في جهينة وطهطا وطما، حيث أن هناك اهتمامًا بعمليات رصف الطرق وتوصيل عمليات الصرف الصحي لمختلف قرى الصعيد.

النائب نشأت فؤاد عباس، نوه بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اهتمامه بتنمية وتعمير الصعيد، موضحًا: «ونحن نفخر بذلك وسنساهم في خلق تنمية ومجتمعات عمرانية جديدة».

وأضاف «عباس»: أن «المواطن البسيط هو من أول اهتماماتي، ونتمنى أن يعيننا الله سبحانه وتعالى في تقديم خدمة جيدة لكافة المواطنيين بمراكز طهطا وطما وجهينة».


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