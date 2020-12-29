«التضامن»: تمويل المشروعات متناهية الصغر بـ332 مليون جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن التوسع فى برنامج التمويل متناهي الصغر خلال 2020، لمساعدة المرأة المصرية في أن تصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع بدلًا من متلقية للدعم، من خلال تنوع القروض من إنتاج حيواني وصناعي وتجاري وخدمي والمشروعات المنزلية بشرط عدم تعارض المشروعات المنفذة مع الصحة أو البيئة أو الأمن والفئات المستهدفة من البرنامج هي المرأة التي لها معاش ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، مستحقين صرف النفقة من فروع البنك، والمرأة التي تقدمت للحصول على مساعدة تكافل وكرامة ولم تحصل عليها نظـرًا لعدم استيفاء شروط منح المعاش، بالإضافة إلى المرأة القادرة على العمل وليس لها دخل، والمرأة العاملة ذات دخل بسيط، وأبناء المرأة المستحقة للدعم.وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أنه بتاريخ 1-12-2020 بلغ إجمالي القروض المنصرفة (19823) قرضًا، بإجمالي مبلغ 332.294.350 جنيه، وبتاريخ 1-12-2020 بلغ إجمالي المتأخرات مبلغ 12.338.473 جنيه بنسبة 3.71% من إجمالي القروض الممنوحة، والتوزيع الجغرافي للمشروعات شمل 26 محافظة من محافظات الجمهورية.