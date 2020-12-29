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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

ينتظرهم علاقات رومانسية.. حظ مواليد برج الجوزاء 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:32 م
برج الجوزاء
برج الجوزاء
سلمى بدر
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ساعات تفصلنا عن بداية العام الجديد 2021، حيث حلم الكثيرون بالإنجازات والأيام السعيدة، ولهذا تقدم خبيرة الابراج وعالمة الفلك منى أحمد، اليوم توقعاتها الفلكية، التى تشير بأنها ستحمل أن مفاجأت كثيرة وتحديات وأيضًا الكثير من الصعوبات، ونرصد حظ مواليد برج الجوزاء 2021 على النحو التالي:

حظ مواليد برج الجوزاء 2021

- نظرة عامة:

سيبدأ مواليد برج الجوزاء 2021 بشق طريقهم بأنفسهم بعد سنوات من الضيق والعسر وستبدأ موجة من الانفراجات واليسر والتوسع عليهم خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام، وتزداد حظوظهم الجيدة في شهر يونيو.

عام 2021 سيكون عام استثنائي لمواليد برج الجوزاء، و ستتاح أمامهم فرص ذهبية وستنتظرهم مفاجآت تسعد قلبهم وسيعيشون حياة مستقرة وهادئة وسيستمر نجاحهم في العمل وحصد الأرباح حتى نهاية العام.

- على الصعيد العاطفي:

من المرجح أن تصبح علاقة مواليد برج الجوزاء بشريك حياتهم أعمق من المعتاد هذا العام وإذا كان أحد منهم عازب فسيجد الحب مع أحد أصدقائه القريبين منه، وإذا كان بالفعل في علاقة عاطفية فيجب أن يستعد ليجعلها تصبح أفضل مما كانت عليه في السنوات الماضية، وأن ينتبه لتحسين العلاقة الحميمة مع الشريك، ويجعلها علاقة رومانسية اكثر.

- على الصعيد المهني:

بداية من أوائل شهر أكتوبر، يصبح العمل أكثر إرهاق على مواليد برج الجوزاء مما يعني أنهم يحتاجون إلى العمل بجدية أكبر والعمل مع أشخاص آخرين في كثير من الأحيان، وقد يبدو زملاء العمل أكثر إزعاجًا من المعتاد ومع ذلك يجب عليهم محاولة الحفاظ على برود الاعصاب عند التعامل معهم.

سيكون كوكب فينوس في برج الجدي من بداية شهر يناير حتى أوائل شهر مايو فهذا هو الوقت المثالي لإجراء أي تغييرات مالية، وخاصة تلك التى مثل تداول الأسهم، عندما يكون كوكب زحل بالاشتراك مع كوكب بلوتو سيكون من المهم مراقبة الأموال فعام 2021 ليس أفضل عام للثقة في البنوك الكبرى.

- على الصعيد الصحي:


لكوكب المشتري تأثير كبير على مواليد برج الجوزاء وسيمكنه ذلك مساعدتهم في تحسين صحتهم العقلية وستشهد صحتهم الجسدية أيضًا بعض النمو، ولكن يجب عليهم ممارسة التمارين الرياضية كثيرًا خلال 2021 حتى يحافظون على صحتهم بسبب تراجع كوكب عطارد الذي سيؤثر عليهم بالسلب لبعض الوقت ويشعرهم بكسل كبير.

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