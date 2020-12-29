حصر 10 آلاف و355 حضانة غير مرخصة تمهيدا لتقنين أوضاعها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يستهدف الأطفال في الفئة العمرية حتى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية بجودة عالية خلال الفترة من سبتمبر 2018م حتى يونيو2021.وأضافت الوزارة، فى تقرير صادر عنها، أن البرنامج شهد التعاقد مع جمعيات شريكة لتطوير 507 حضانات بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة، أما بالمرحلة الرابعة تم التعاقد مع جمعيات شريكة لتطوير 298 حضانة بـ1192 فصلا و18 مركز أسرة وطفل الجمعيات الشريكة بالمحافظات، تتولي هذه الجمعيات عمليات تطوير البيئة الفيزيقية الداعمة للأطفال، واستهدف التطوير رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات من خلال الترميم والصيانة والتجديد لـ(القاعات التعليمية، دورات المياه، أعمال الصرف، شبكات الكهرباء، أعمال الدهان، تجهيزات الأمن والسلامة، تجهيزات الأثاث لغرف النشاط والفصول، الألعاب الداخلية والخارجية)، كما يعمل البرنامج على تدريب مقدمو الخدمة بهذه الحضانات، والعمل على رفع وعي الأهالي المحيطين بهذه الحضانات وفقا لأولويات الاحتياجات والمخصصات المالية المتاحة.وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة المعايير القومية لجودة دور الحضانة بالتعاون بين قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي وفريق عمل البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة وعدة شركاء من منظمات المجتمع المدني وهيئة إنقاذ الطفولة وأساتذة أكاديميين متخصصين.وأكدت أن البرنامج قام بتأهيل وتدريب كوادر وزارة التضامن الاجتماعي ومقدمو الخدمة في المحافظات المستهدفة للتأهيل للعمل في هذا المجال، من خلال تنفيذ عدد ثلاث أنواع من التدريبات، على النحو التالي: تدريب 60 من كوادر وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية معايير الجودة للحضانات وطرق العمل بها، تدريب كوادر وزارة التضامن الاجتماعي من العاملين في قطاع الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي والمديريات على (سياسات حماية الطفل)، بالإضافة إلى تنفيذ تدريب إعداد مدربين حول التربية الوالدية والتهذيب الإيجابي، بالشراكة مع هيئة بلان الدولية،وتم البدء فئ تنفيذ تدريب "360" ميسرة حضانة بالتعاون مع جمعية خير وبركة على موضوعات " الوثيقة القومية لجودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى 4 سنوات، علوم تنمية الطفولة المبكرة، تطبيق سياسة حماية الطفل، تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا.كما قام البرنامج بالتعاون مع بعض الشركاء الحكوميين والمحليين والدوليين العاملين في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وذلك لتوسيع الاستفادة وتوحيد الجهود، إذ قام بعمل الشراكات التالية: بروتوكول شراكة مع مؤسسة ساويرس -الشراكة مع جمعية خير وبركة وشركة مان فودز- الشراكة مع مؤسسة ساويرس وجمعية خير وبركة - برتوكول تعاون مع كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، الشراكة مع منظمة اليونيسيف، الشراكة مع هيئة جايكا اليابانية.وفيما يتعلق بالحضانات غير المرخصة تم حصر الحضانات غير المرخصة والمنتهية الترخيص حيث بلغ عددها 10355 حضانة تمهيداُ لإتخاذ ما يلزم نحو تقنين أوضاعها،وتم وضع منهج نموذجي للحضانات لتنمية الطفولة المبكرة (0-٤ سنوات)، كما من مخطط أن يقوم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بالبدء في وضع منهج قومي يتوافق مع المعايير الدولية لمرحلة الطفولة المبكرة، ويتوافق مع التطور الحادث في المجالين النفسي والتربوي، وتم التعاقد مع استشاري تربوي لتنفيذ وصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات.