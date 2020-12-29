«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن أنه تم تسليم ٥ مواقع بمناطق مختلفة لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ مشروعات تطوير بهم، وذلك ضمن بنود البروتوكول المبرم بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لتنفيذ مشروعات حيوية وتنموية.كما تم عقد اجتماع ترأسته المحافظ اليوم الثلاثاء بحضور المهندس عاصم الطنانى مدير عام التخطيط بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وأحمد أنيس استشارى جهاز التعمير، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفر سعد وفارسكور والسرو وميت أبوغالب ومدير مديرية الطرق ورؤساء شركات المرافق، حيث نوهت الدكتورة منال عوض إلى أن المشروعات التى تم تنفيذ محاضر تنسيقية بشأنها وتسليمها اليوم هي شارعا الثورة ومصطفى كامل بمدينة كفر سعد وشارع المدينة وسور قصر أبوالعز بمدينة ميت أبوغالب، وكورنيش النيل وشارع بورسعيد بمدينة السرو، وأخيرًا شارع كورنيش النيل بمدينة فارسكور، لافتة إلى أنه جارٍ وضع المحاور التنفيذية والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه المشروعات.