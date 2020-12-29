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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع «اليونسكو»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:02 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
ريم محمود _ إسراء جمال
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عقد صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو، الألكسو، الإيسسكو)، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد عبدالغفار بأهمية ودور اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، منوهًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المبادرات والأنشطة والبرامج، التي تنفذها المنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية المعنية بالتربية، والعلوم، والثقافة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة غادة عبدالباري، نشأة وتاريخ اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وتطور وظائف اللجان الوطنية، والتنظيم التشريعي لها، وبرامجها الأساسية، كما استعرضت محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية للجنة الوطنية.

واعتمد الاجتماع اللائحة المالية والإدارية للمشروعات والبحوث والدراسات، وما يرتبط بها من ندوات ومؤتمرات، التي تنفذها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وكذلك الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي، الذي يهدف إلى التماشي مع هيكل المنظمات الثلاثة الشريكة (اليونسكو، الألكسو، الإيسسكو)، وحرصًا على حسن تمثيل جميع الجهات الوطنية المعنية بما يوفر التنسيق، والتكامل، وتوحيد الرؤى ضمانًا لتحقيق الأولويات المصرية، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة وأهدافها القومية، والذي تم تنفيذه وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1588 لسنة 1967 بإعادة تشكيل الشعبة القومية للتربية والعلوم والثقافة.

وتناول الاجتماع نتائج الاجتماعات الإقليمية والمشاورات التي تمت مع الدول الأعضاء، وكذلك نتائج الاجتماع الإقليمي السادس للجان الوطنية باليونسكو، والذي عقد خلال الفترة من 15 حتى 16 نوفمبر 2019، والاجتماع الإقليمي للجان الوطنية العربية حول "بناء القدرات وتعزيز دور اللجان الوطنية العربية"، والذي عقد بالقاهرة في 24 - 25 فبراير 2020، والمشاورات الإقليمية للمنطقة العربية للاستراتيجية المقبلة لليونسكو (2022 - 2029)، والتي عقدت بالقاهرة يومي (26 - 27) فبراير 2020.

كما تناول الاجتماع المشاورات الإقليمية للمنطقة العربية بشأن توصية العلم المفتوح، والتي عقدت يوم 24 أغسطس 2020، وتوصية الذكاء الاصطناعي، والتي عقدت بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يومي 10-11 أغسطس 2020.

كما استعرض الاجتماع المشاريع التي نفذتها اللجنة الوطنية مع المنظمات الثلاث (اليونسكو، الألكسو، الإيسسكو) عام 2019-2020، في المجلات (التربية، الثقافة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

وأحيط المجلس علمًا بتقارير المجالس التنفيذية والمؤتمرات العامة للمنظمات الدولية الثلاث، والمشاريع المستقبلية للجنة الوطنية المصرية مع المنظمات الدولية الثلاث.

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