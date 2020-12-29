إيهاب فهمي ينعى المخرج حاتم علي

نعي الفنان الكبير إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المخرج الكبير حاتم علي، الذي توفي صباح اليوم داخل أحد الفنادق بمنطقة الزمالك بشكل مفاجئ.و كتب الفنان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون ألف رحمة ونور على المخرج الكبير حاتم علي".وكان قد رحل عن عالمنا صباح اليوم وبشكل مفاجئ المخرج السوري حاتم علي بصورة مفاجئة، وهو ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.