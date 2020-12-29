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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

132 وفاة و6108 إصابات جديدة بكورونا في إيران

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:53 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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سجلت إيران 132 حالة وفاة و6108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بدأت إجراء الاختبارات البشرية على لقاحها المضاد للفيروس، عبر تطعيم عدد من المتطوعين باللقاح.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية: "إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ مليونًا و212 ألفًا و481 حالة منها 5128 حالة بالعناية المركزة".

وأضافت لاري: "أن إجمالي الوفيات جراء الوباء بلغ 54 الفًا و946 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 969 ألفًا و408 متعاف، حيث أنه لم يتبق أية مدينة إيرانية ضمن الوضع الأحمر - شديد الانتشار للفيروس - ولكن هناك 108 مدن في الوضع البرتقالي الأقل انتشارًا للفيروس، كما هناك 340 مدينة داخل الوضع الأصفر الأقل انتشارُا الفيروس في البلاد.

ولفتت إلى أن إيران بدأت اليوم إجراء الاختبارات البشرية على لقاحها المضاد لفيروس كورونا عبر تطعيم عدد من المتطوعين باللقاح.

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