قطار يصدم طفلة أثناء عودتها من المدرسة في دمياط

صدم قطار في كفرالبطيخ بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، طفلة أثناء عودتها من المدرسة، حيث تدرس في مدرسة الشوايحة الابتدائية.وتبين أن الفتاة تدعى رقية محمد عزب، في الصف الخامس الابتدائي، وصدمها القطار بجوار المدرسة المشتركة في كفرالبطيخ.وتجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذ الطفلة، وتم نقلها بواسطة سيارات الإسعاف للمستشفى التخصصى بدمياط لتلقي العلاج، والتوصل إلى ذويها لإخطارهم، كما أخطرت قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة.