صابر الرباعي وأحمد جمال نجوم المتحدة في «معكم» ليلة رأس السنة

قررت شركة المتحدة للخدمات الاعلامية، برئاسة تامر مرسي، بث سهرة خاصة من برنامج «معكم» مع الاعلامية منى الشاذلي، في رأس السنة، على قناة CBC، تستضيف فيها النجم صابر الرباعي، والنجم الشاب احمد جمال.وقال المهندس حسام صالح، إن السهرة تتضمن نخبة من أجمل أغاني النجمين، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتى في إطار حرص المتحدة على توفير محتوى ترفيهي مميز المصريين في رأس السنة، يخاطب كافة أذواق المشاهد المصري والعربي .