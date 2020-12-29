حنان مطاوع عن وفاة حاتم علي: ما زلت مصدومة

قالت الفنانة حنان مطاوع إنها حزينة جدا لوفاة المخرج حاتم علي، صباح اليوم الثلاثاء، معبرة عن صدمتها من الخبر.و أضافت الفنانة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " مازلت مصدومة.. لا إله الا الله.. ربنا يرحمه ويرحمنا".وكان السيناريست عبد الرحيم كمال، قد أعلن الخبر ونشر صورة له مع حاتم علي عبر حسابه بموقعالتواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلّق: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. وداعا صديقي وحبيبي الأستاذ حاتم علي المخرج الكبير المهذب الراقي.. في أمان الله ورحمته حبيبي.. من أحزن الأخبار والله.. ربنا يُقبل عليك بفضله ورضاه".من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "أهو دا اللي صار"، "كأنه إمبارح"، "أهل الغرام"، "تحت الأرض"، "حجر جهنم".