من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

عبر تاريخها الطويل وحضارتها العريقة، جذبت مصر وسحرها قلوب المستشرقين والرحالة، جاءوا إليها يلبون نداء مجهول وغامض لزيارة تلك الأماكن المقدسة، من بين هؤلاء "ألبرت فارمان" قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية في مصر٬ الذي سجل مشاهداته عن مصر في كتابه "مصر التي غدر بها".من شرفة فندق "الكونتننتال" كان "فارمان" يجلس ليرصد ويسجل مشاهد الحياة اليومية في مصر٬ وكتب: الشوارع مكتظة بالمارة يتجاوب فيها باستمرار وقع أقدام خليط كبير من الناس وهم يسرعون في طريقهم، هنالك توجد الحمير لركوب السائحين، النساء المحجبات اللاتي يرتدين ملابس سوداء، اللاتي ينتمين إلي القشرة الدنيا من الطبقة المتوسطة٬ ويسرع خلف المكاريون يستحثونها بصرخاتهم العالية أو يلهبون ظهورها بسياطهم. وتوجد أعداد كبيرة من الجمال محملة بالحبوب٬ وأخري أسرع منها تحمل٬ بعض البذور علي ظهورها كما توجد عربات يركبها بعض النسوة الجميلات من حريم الخديوي تغطي وجوههن غلالات رقيقة ويرافقهن أغواتهن. وهناك عربات أخري أقل فخامة تحمل بعض النساء الأكثر تحفظاوهن زوجات وبنات البكوات والباشوات ويرافقهن كذلك أغواتهن.أما السقا أو حامل الماء فهو يسير حاملا قربته مملؤة بالماء يرش بها الشوارع٬ أو يوزع جرعات من الماء علي المارة في أكواب مصنوعة من النحاس الأصفر وهو ينادي:"يعوض الله" آملا في أن ينال صدقة يسيرة. ويمر القناصل والباشوات في مواكب حافلة يتقدمهم سائسون يرتدون ملابس مزركشة ويسرعون الخطا٬ كما يتقدم موكب الخديوي حراسه علي صهوة جيادهم وسائسوه وهم يصيحون:"أفسحوا الطريق".ويوجد بعض الجنود تصاحبهم فرق الموسيقي وتري إلي جانب ذلك الشحاذين القذرين٬ وتسمع وقع أقدام لا ينقطع من اليهود والأقباط والمسلمين والعرب والأتراك والسوريين والأرمن والعجم والأوروبيين وكل منهم في زيه الذي يتميز به٬ هذه هي المناظر اليومية لذلك الشريط الذي لا ينتهي من المناظر الخلابة التي تجري في شوارع القاهرة.ثم يعرج "فارمان" علي وصف حديقة الأزبكية: تكتنف شرفة الفندق من كل جانب حدائق مليئة بأشجار ونباتات المناطق الحارة وعبر الشارع في قلب الحي الأوروبي٬ تقع حديقة الأزبكية ببحيراتها ونافورتها وجبلاياتها ومغاراتها٬ وتحتل عشرين فدانا أو يزيد كما تتخللها الطرقات الجميلة٬ والشجيرات والأشجار العديدة النادرة التي تجلب أغلبها من الهند. ومن بين هذه الأشجار يوجد عدد كبير من أشجار "البنيان" تتدلي فروعها إلي الأرض وتمتد أغصانها إلي باطن الأرض فتكون أصولا جديدة وإنك لتسمع صوت البط في مجاري المياه الصناعية٬ وتري البجع الأبيض والأسود وهو يتهادي في رشاقة علي سطح البحيرات٬ كما تشاهد قوارب النزهة الصغيرة تشق الماء ويمرح فيها الأطفال.ويتدفق القاهريون الذين ينتمون إلي الطبقتين الدنيا والوسطي٬ عصر كل يوم ومساء إلي هذه الحديقة لكي يستمتعوا بصوت الموسيقي ويشاهدوا ألعاب الشعوذة. وبهذه الوسيلة يتيحون للأجنبي فرصة عجيبة لكي يشاهد خليطا من الناس من كل الأشكال والألوان والديانات والجنسيات٬ الذين يتكون منهم سكان القاهرة٬ كما يحيط بالحديقة من جميع الجوانب مبان فخمة٬ من بينها دار الأوبرا. ولقد تركت نزهة الصباح القصيرة أثرا طيبا في نفسي عن مقر إقامتي كما منحتني أملا٬ تحقق بعد ذلك بأكمل معانيه٬ في إقامة سارة في عاصمة الخديوي.