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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عادل الغضبان يشارك في اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:26 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد فى اجتماع مجلس إدارة جامعة بورسعيد والذي عقد بمقر الجامعة بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال اللقاء بدور جامعة بورسعيد وتعاونها المثمر مع المحافظة فى مختلف المجالات، خاصة فى المرحلة الأخيرة التى شهدت العديد من أعمال التنمية.

مؤكدا أن الجامعة ستشارك بدور مهم فى الفترة القادمة فى قانون البناء الجديد وإصدار تراخيص البناء من خلال كلية الهندسة بالجامعة.

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن تحقيق السلامة العامة للطلاب والعاملين بالجامعة، مؤكدا تقديم كافة الدعم للجامعة خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة من فيروس الفيروس المستجد لتحقيق السلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.

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