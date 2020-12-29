رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية» يُنظم مؤتمرًا دوليًا حول «إسهامات الفارابى» منتصف فبراير

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:02 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
أميرة العناني
طباعة
أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان بالقاهرة، عن تنظيم مؤتمر علمي دولي بعنوان «إسهامات الإمام الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية»، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، يومي 15 و16 من شهر فبراير القادم.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار عناية الأزهر الشريف بالرموز الفكرية والعلمية للأمة الإسلامية عبر تاريخها الطويل، وعلى امتداد رقعتها الجغرافية، ومع امتداد أعراقها، حيث تعقد فعالياته، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعقد الفعاليات العلمية لتشجيع الباحثين، وإلقاء الضوء على جهود العلماء في دعم وإثراء الحضارة الإنسانية.

أضاف «عيّاد»، أن الهدف الرئيسى من هذا المؤتمر هو تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يُمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا أنه ماض يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

أوضح الأمين العام، أن الإمام الفارابي كانت له بصمته المؤثرة والواضحة في مسيرة الحضارة الإنسانية في جوانب عدة؛ كالمنهج والفكر السياسي، والعلم التطبيقي، والموسيقى، وعلوم الآلة، وعلوم اللغة، وإحصاء العلوم، وعلوم الدين، بالإضافة لدوره البارز في الفلسفة، وهذا ما يُؤكد على استحقاقه لأن يكون معروفًا بـ «المعلم الثاني»، 
مشيرًا إلى أن المؤتمر سيفتح الباب أمام مشاركات الباحثين بأوراق عمل في محاور المؤتمر المختلفة بعدة لغات هى: اللغة العربية والإنجليزية والكازاخية والفرنسية والإسبانية.

ويناقش المؤتمر إسهامات الإمام الفارابي من خلال مجموعة من المحاور، أولها: الفقه السياسي الإسلامي في فكر الفارابي، والثاني: الفلسفة الخلقية في فكر الفارابي، والثالث: فلسفة اللغة عند الفارابي، والرابع: الفارابي والحضارة الإنسانية: العلم والفلسفة والمنطق، والخامس: ببليوجرافيا الفارابي.

موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

الصور

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

image description

جامعة أسيوط تنهي عام 2020 باستصلاح 120 فدانًا وافتتاحات طبية

image description

محافظ أسيوط يكلف بتوفير مساعدات مالية وفرص عمل لحالات إنسانية

الأكثر قراءة

«الوزراء»: فيديو حظر التجول بدءًا من الغد غير صحيح

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

رسوم الجرافيتي تزدهر في نيويورك متفلتة من القوانين في ظلّ الوباء

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة