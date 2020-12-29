نائبة وزير السياحة ضمن أكثر 50 سيدة مؤثرة في مصر

كشفت مؤسسة "سمارت فيجن"، بيت الخبرة الأكبر في المال والأعمال والاستفتاءات، عن قائمتها التي تضم 50 امرأة ملهمة ومؤثرة في مصر لعام 2020، والتي ضمت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، بجانب وزيرات الصحة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والهجرة، والتخطيط والبيئة والثقافة، كأكثر شخصيات نسائية مؤثرة.وحصلت غادة شلبي على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة حلوان شعبة دراسات سياحية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1992، وبعد تخرجها تلقت العديد من التدريبات المهنية في شركة مصر للطيران والطيران المدني، كما التحقت بالعمل في شركة أمريكان إكسبريس للسياحة وكروت الائتمان حيث تدرجت في المناصب القيادية المحلية والدولية.وحصلت شلبي على منحة من الشركة للتدريب على فن القيادة والتطوير الاستراتيجي في مقر الشركة الرئيسي في بريطانيا، كما تلقت العديد من الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة سواء في مقر الشركة الرئيسي في بريطانيا أو في الجامعة الأمريكية في القاهرة وهي على سبيل المثال فن الإدارة وهيكلة الشركات – التسويق السياحي – الإدارة المالية للمؤسسات – اقتصاديات السياحة – التوجيهات العالمية للإدارات الحكومية والخاصة.والتحقت بالعمل في شركة كانو للسياحة وهي من كبرى شركات السياحة في الخليج، حيث قادت على مدى الخمس سنوات الأخيرة فريق العمل بنجاح، بالإضافة لما اكتسبته من خبرة في إدارة الشركات الأجنبية والفرانشيز، واشتركت في العديد من بورصات السياحة الإقليمية والعالمية.ولدى غادة شلبي خبرات واسعة في مناقشة العقود التجارية والتقنية في كافة قطاعات السياحة والسفر وتعظيم العائد من الطيران والفنادق والطيران العرض ومصدري السياحة العالمية، كما لها خبرة عملية في دعم وتنشيط السياحة الإلكترونية، وعملت من خلال إدارتها للشركة على تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة سياحة المؤتمرات ورجال الأعمال.