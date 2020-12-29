رئيس «الأعلى للإعلام»: خطر وسائل التواصل الاجتماعي يُهدد بيوتنا

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن العلاقات بين مصر وليبيا استثنائية؛ فالمخاطر التي تواجه مصر هى نفسها التي تواجه ليبيا.وأكد «جبر» أن مصر تتمنى أن تعود ليبيا كما كانت شامخة، وأن تستعيد استقرارها، وأن تكون مصدر أمان للأمن القومي المصري.جاء ذلك خلال لقائه بأئمة ودعاة دولة ليبيا، في دورتهم التدريبية الشرعية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال الشهر الجاري، بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.أوضح أن «الوسائل التي كانت تستخدمها الجماعات الإرهابية في ليبيا، هى نفس الوسائل التي يستخدمها داعش في عدوانه؛ لأن الإرهاب لا دين ولا وطن ولا جنسية له»، مطالبًا بـ«ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية؛ لأنها القادرة على إحياء الأمم والشعوب، فالدول التي صمدت في وجه من يريد القضاء عليها هى الدول التي حافظت على جيشها».وتابع: «مصر قد استعادت استقرارها؛ لأنها حافظت على جيشها»، مؤكدًا أنه لا تعارض بين حب الوطن وحب الدين؛ لأن الأديان جميعها تدعو إلى حب الأوطان، وهذه مهمة مقدسة، بعيدًا عن التفرق والحزبية، كما حذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت مصدرًا خطيرًا لترويج الشائعات مما يهدد بيوتنا.وأشاد بالدور الفعال الذى تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في تدريب أئمة ودعاة العالم الإسلامي، فهي تتبنى فكر الأزهر المستنير الذي ظل طوال قرابة الـ1400 عام يُصدر قيم الوسطية والسماحة، ويفند الأفكار الهدامة التي تدعو لحمل السلاح.