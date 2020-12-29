«التضامن»: برنامج فرصة يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "فرصة" يعد أحد أهم برامج الانتقال من المساعدات للتمكين الاقتصادي بهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل، خاصة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين، في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو المشاركة في مشروعات جماعية، والبرنامج يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" وغيرها من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء.وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن الفئات المستهدفة في البرنامج هى المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمهمشة، المستفيدين حاليًا من برنامج تكافل وكرامة، والأفراد والحالات المرفوضة التي تم حذفها من البرنامج، المبادرات الأهلية والخاصة التي تعمل في التمكين الاقتصادي للمجتمعات والأفراد.وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من توظيف الكادر الوظيفي في إدارة البرنامج في ديوان عام الوزارة وفي عدد من مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، تدريب الرائدات الريفيات على الانتقال من المراقبة إلى التحفيز وتعديل سلوك مستفيدي "تكافل وكرامة".وحول ما أنجز في مكون التدريب، أوضحت أنه تم التعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطلاق وحدة "إبدا رحلتك" المركزية لبرنامج فرصة بالوزارة، وتأسيس ستة وحدات فرعية للتدريب والتوظيف في ستة محافظات، واختيار وتدريب عدد من المنسقين و14 ومكلفة اجتماعية في 6 محافظات، وانطلاق التدريب الافتتاحي للمستفيدين في بني سويف وأسيوط والفيوم، كما تم تقديم التوجيه (جلسات التوعية) إلى 139 من الشركاء المحليين (المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص)، بالإضافة إلى التواصل وحصر الجهات الخاصة بالتوظيف والاتصال بـ 1080، كما تم التواصل مع 6٫000 شخص مستفيد من برنامج تكافل وكرامة من خلال الرائدات الريفيات وعرض فرص توظيف عليهم في المحافظات التي تم بدء العمل فيها.كما تم تنفيذ عدد 96 جلسات الإرشاد المهني لشباب مستفيد من برنامج تكافل وكرامة، وتوفير وظائف لـ31 خلال شهري أكتوبر ونوفمبر- بعد الافتتاح التجريبي 2020.وشهد البرنامج إطلاق مشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي (الفراخ البياضة) في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة وشركاء المجتمع المدني في 4 محافظات بميزانية قدرها 36 مليون جنيه، والبدء في محافظة كفر الشيخ مركز الحامول وبلطيم– قرية الشهابية مع جمعية الكفاح لتنمية المجتمع بالشهابية، وتأسيس عدد من المشروعات التنموية لعدد من مستفيدي تكافل وكرامة، لمساعدتهم في خلق نشاط مستدام ناجح مدر للدخل تسهم في رفع مستوى معيشتهم وتسهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري.ويبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ حوالي 10 ملايين جنيه لـ620 مشروع إنتاج منزلي، ويتم توريد 74٫000 فرخة، من سلاسل مصرية أصيلة (بلدي) بهدف إنتاج البيض، وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 ألف جنيه، و30% من المبلغ منحة، و70% ت استعادتها في شكل قرض حسن دوار بدون فوائد، حيث إن المستهدف بعد اكتمال المشروع في المحافظة هو إنتاج 80 ألف بيضة في اليوم (معدل 100 بيضة لكل مشروع يوميًا)، وسوف يتم تجميع البيض من الأسر في محطة تجميع مركزيةـ وسوف تتولى المبادرة بيع البيض ودفع المبالغ للأسر مباشرة، والأسر لا تحتاج البحث عن مشتري.ويدرس البرنامج حاليًا تأسيس وحدة إنتاجية تعمل كخط إنتاج لفرز وتعبئة البيض المنتج من هذه المشروعات بهدف التصدير تأسيس الشراكات مع مختلف الأجهزة والمؤسسات.