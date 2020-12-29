في ذكراه.. تعرف على النبي حجَّي أحد كتاب أسفار الإنجيل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة حجى النبى أحد الأثنى عشر نبيا الصغار.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تنيح الصديق حجي النبي. كان هذا البار من نسل هرون الكاهن من قبيلة لاوي. وهو أحد الاثني عشر نبيا الصغار. ولما سبي نبوخذنصر الملك يهود أورشليم وأخذهم إلى بابل، كان والدا هذا النبي من جملتهم، فرزقهما الله به هناك. وقد عاد إلى أورشليم صحبة زربابل الوالي ابن شالتيئيل وسائر الشعب.وأضاف: "تنبأ في السنة الثانية من ملك داريوس ملك الفرس الذي ملك سنة 3484 للعالم، أي بعد رجوع بني إسرائيل من سبي بابل بخمس عشرة سنة. ووجه هذا النبي نبوته بأمر الله إلى زربابل ثم يهوشع بن يهو صادق الحبر العظيم، تحريضا لليهود علي إتمام تجديد هيكل سليمان بن داود. الذي كانوا قد ابتدئوا في تشييده بعد رجوعهم من السبي. ثم انصرفوا عنه إلى إقامة بيوت لهم. فبكتهم النبي علي سكناهم في بيوت مزينة وبيت الله خراب. وقال لهم إن لم يهتموا ببيت الله ويبنوه كما ينبغي فان الرب يقطع أرزاقهم، ويقلل البركة من تجارتهم. فسمع أبرار الشعب قوله وخافوا وعيد الرب، وبنوا البيت كما ينبغي".وتابع: "وقد أعلن للشعب بعد الفراغ من بنائه إن الرب قد سر بذلك. وعاش هذا النبي اكثر من سبعين سنة، وسبق مجيء السيد المسيح بأربع مئة ثلاثون سنة. ورحل ودفن في قبر الكهنة بأورشليم".وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.