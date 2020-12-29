حي شرق مدينة نصر يوقف أعمال بناء مخالف

وجه العميد أحمد أنور، رئيس الحي، بمتابعة إيقاف أعمال مباني مخالفة ومصادرة المعدات قطعة 9 بلوك، وتم التنبيه على صاحب العقار تقديم طلب استئناف أعمال.وأهاب حى شرق مدينة نصر بالمواطنين تجنب القيام بأعمال إنشائية مخالفة دون ترخيص تحقيقا للمصلحة العامة، ولعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.كما قام الحي بتركيب عدد 18 كشاف ليد بشارع الصاعقة، وتم استكمال زرع الأعمدة بشارع الصاعقة بجانب عمل إصلاح كابلات أرضية بشارع عباس العقاد من مصطفى النحاس، وإصلاح كابلات أرضية بشارع إبراهيم ناجى، وإصلاح أسلاك هوائية بالشروق.وأغلق حي شرق مدينة نصر سنتر جوجل التعليمي بالعنوان ٣ شارع مهدى عرفة التبه المدار دون ترخيص.