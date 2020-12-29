محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية بشارع الشرباصى، سيرًا على الأقدام، لمتابعة الموقف التنفيذى للحملات التى وجهت بتنفيذها خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة أمس، للتصدي لكافة صور التعديات على الطريق العام والإشغالات.وقد وجهت المحافظ تعليماتها إلى حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط باستمرار تنفيذ تلك الجهود وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق، والتصدى لأية مخالفات، مؤكدة متابعتها المستمرة لهذه الأعمال، لتيسير الحركة المرورية والمشاة ورفع المظهر الحضارى العام بهذه المنطقة خاصة مع كونها من المناطق الرئيسية التي تتوسط المدينة.