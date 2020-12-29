الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد أسقف دير المحرق بالقوصية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل استشهاد القديس إيليا، ولم يذكر كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار" الكثير عن استشهاد القديس إيليا، غير أنه كان أسقفًا لدير المحرق بمركز القوصية بمحافظة أسيوط ونال الشهادة، وبناءً عليه اكتفت الكنيسة بذكر اسمه في القداس الإلهي صباح اليوم.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو أخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.