منازل كفر شفا بالغربية مهددة بالانهيار بسبب المياه الجوفية (صور)

تسبب تهالك خطوط الصرف الصحى بقرية شفا التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية فى غرق عدة منازل مما أدى إلى هجر المواطنين للمنازل.وأكد علاء الغريب (من أهالي القرية) أن شبكة المياه متهالكة منذ ٩٠ سنة ولم يتم تغييرها مشيرا إلى أنه منذ ٧ شهور تم بناء مسجد بالقرية وأثناء قيام سيارات النقل بنقل الخامات تم تكسير عدد من مواسير المياه.وأضاف أن كسر المواسير أدى إلى تسريب مياه داخل منطقة كبيرة بالقرية مشيرا إلى أنه تم الشكوى عدة مرات لشبكة المياه ببسيون ولكن دون جدوى.وأكد مصدر بشركة المياه أنه سوف يتم دراسة الشكوى والعمل على حلها.