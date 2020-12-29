رسميًا.. إقالة مدرب باريس سان جيرمان المملوك لقطر

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، والمملوك لقطر برئاسة ناصر الخليفي، اليوم، رسميًا عن إقالة مدربه الألماني توماس توخيل.وكشف سان جيرمان في بيان له عبر موقعه الرسمي: "بعد تحليل متعمق لوضعه الرياضي، قرر باريس سان جيرمان إنهاء عقد توماس توخيل".وتولى توماس توخيل، مهمة تدريب "باريس سان جيرمان" في صيف 2018، وقاد الفريق في 127 مباراة في مختلف المسابقات، حيث حقق 95 فوزًا و12 تعادلًا و20 هزيمة.وتوّج مع النادي الباريسي بلقب الدوري الفرنسي مرتين في 2019 و2020، إضافة إلى قيادة الفريق الموسم الماضي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.وفي عام 2011، اشترى جهاز قطر للاستثمار النادي الباريسي، مما جعله من أغنى أندية العالم، ويرأس النادي حاليًا القطري ناصر الخليفي.