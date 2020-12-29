الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل نهارا والرياح معتدلة، بارد ليلا على السواحل الشمالية دافئ نهارا والرياح معتدلة، بارد ليلا على جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 21 12وادي النطرون 21 12طنطا 21 11شبين الكوم 21 11دمنهور 21 12بلطيم 22 14مطروح 21 10السلوم 20 09سيوة 18 06بورسعيد 21 13دمياط 21 13الزقازيق 21 11المنصورة 21 11الإسماعيلية 23 12السويس 23 12العريش 21 11رفح 20 11رأس سدر 22 12نخل 20 03نويبع 24 17طابا 23 14كاترين 18 03الطور 23 12شرم الشيخ 25 16الغردقة 26 15مرسى علم 25 15الفيوم 21 08بنى سويف 21 08المنيا 22 08أسيوط 22 09سوهاج 24 09قنا 25 10الأقصر 25 11أسوان 26 12إدفو 26 11أبو سمبل 26 12الوادي الجديد 26 06شلاتين 26 17أبو رماد 26 17حلايب 24 18رأس حدربة 24 18