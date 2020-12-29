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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:17 م
شديد البرودة
شديد البرودة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل نهارا والرياح معتدلة، بارد ليلا على السواحل الشمالية دافئ نهارا والرياح معتدلة، بارد ليلا على جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 21 12
وادي النطرون 21 12
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 21 12
بلطيم 22 14
مطروح 21 10
السلوم 20 09
سيوة 18 06
بورسعيد 21 13
دمياط 21 13
الزقازيق 21 11
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 23 12
السويس 23 12
العريش 21 11
رفح 20 11
رأس سدر 22 12
نخل 20 03
نويبع 24 17
طابا 23 14
كاترين 18 03
الطور 23 12
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 26 15
مرسى علم 25 15
الفيوم 21 08
بنى سويف 21 08
المنيا 22 08
أسيوط 22 09
سوهاج 24 09
قنا 25 10
الأقصر 25 11
أسوان 26 12
إدفو 26 11
أبو سمبل 26 12
الوادي الجديد 26 06
شلاتين 26 17
أبو رماد 26 17
حلايب 24 18
رأس حدربة 24 18

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