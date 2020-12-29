ماذا قدم برنامج «وعي» في 2020؟.. «التضامن» تجيب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية في 27 فبراير الماضي باعتباره أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.وأشار التقرير إلى أن البرنامج يعمل على تشكيل الوعى الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات،،والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.ويعد المستفيدون من برنامج "وعي" الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والتي يصل عددهم إلى نحو 3.8 مليون أسرة -15 مليون مواطن ومواطنة-، والمستفيدات من برامج المرأة بالوزارة، وأسر 273 قرية من الأسر المستفيدة من المبادرة الرئسية حياة كريمة، وكذلك المستفيدين من كافة برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي و2 كفاية وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.وأظهر التقرير أن آليات عمل البرنامج تتمثل في التواصل الاجتماعي والإعلامي الإيجابي؛ بالاتصال المباشر من خلال الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية الشريكة ومن خلال مواد إعلامية بمنافذ برامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي كمكاتب البريد والوحدات الاجتماعية، وكذلك بالتوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التليفزيونية والإعلام الجماهيري.كما تتضمن آليات العمل دمج رسائل وعي في برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبرنامج 2 كفاية لتنظيم الأسرة وبرامج مكافحة الإدمان ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة" دعم قيم وممارسات المواطنة بالمنيا"، فضلا عن تفعيل إنفاذ السياسات والإجراءات والقوانين الداعمة للتغيير الاجتماعي.وأكد أنه تم بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الإجتماعي والرائدات الإجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة لتوصيل رسائل التوعية للجمهور المستهدف.وفي هذا الإطار، تم تدريب العاملين بالإدارات الإجتماعية والوحدات الإجتماعية في 11 محافظة هي البحيرة، الدقهلية، القليوبية، المنيا، مرسى مطروح، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان في 143 قرية حول موضوعات برنامج وعي للتنمية الإجتماعية بإجمالي عدد 250 من العاملين بالوحدات والإدارات الإجتماعية كمرحلة أولى.كما تم تدريب 2000 رائدة اجتماعية حول موضوعات برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية والتربية الأسرية الإيجابية، تستهدف كل رائدة اجتماعية 15 زيارة منزلية شهريا، 6 ندوات شهريا بإجمالي 567 ألف أسرة مستفيدة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر2020.وتم أيضا وضع نظام تسجيل ومتابعة لمكلفات الخدمة العامة من خلال منصة التواصل التفاعلي بوزارة التضامن الاجتماعي (Rapidpro) ويتم تقسيمها كالتالي (منسقة محو أمية، منسقة توعية ميدانية، منسقة تمكين الاقتصادي، منسقة متابعة).وفضلا عن ذلك، تم تدريب 420 من مكلفات الخدمة العامة لعام 2020 -2021 بالمحافظات المستهدفة كمرحلة أولى، وتم توظيفهم للعمل في 250 فصل محو أمية وأنشطة التوعية العامة بالقرى المستهدفة، ومستهدف لكل مكلفة خدمة عامة للتوعية تنفيذ عدد 12 ندوة شهريًا وأيضا لقاء مجتمعي شهريًا.وقد تم تحويل موضوعات "وعي" لمادة رقمية، لضمان سهولة وصلها عبر منصة التواصل التفاعلي للعاملين الإجتماعين والمستفدين، كما تم طباعة وتوزيع عدد 3500 بوستر يحتوى على أهم رسائل موضوعات برنامج وعي للتنمية المجتمعية. وقد تم وضعها بالوحدات الإجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة لتوعية المترددين على خدمات الوحدة الإجتماعية والجمعيات.كما تم طباعة 4000 مجموعة من كتيبات وعي (كل مجموعة 12 كتيب)، ويعرض كل كتيب موضوع من موضوعات منهج وعي بصورة مبسطة ورسومات كاركاتير مبتكرة، حيث تم إختبار الرسائل والرسومات مع العاملين والمستفدين من البرامج المختلفة لوزارة التضامن الاجتماعي.كما تم إنتاج دليل تدريبي متكامل "وعي للتنمية المجتمعية " يضم كافة التساؤلات المجتمعية ومنهج للإعلام والتعليم والإتصال، ويشمل أهم الرسائل في كل موضوع، ومواد إيضاحية وفيلمية وتدريبات عملية، لتسهيل وصول المعلومات والمعرفة للمستفدين، كما تم إنتاج مواد ترويجية للفئات المستهدفة بأهم رسائل برنامج وعي.وفي إطار التدخلات على مستوى المناطق والقرى المستهدفة، تم تنفيذ حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" للكشف المبكر عن الإعاقة بالتعاون مع مركز سيتي للإكتشاف المبكر للإعاقة في 8 محافظات هي البحيرة، الدقهلية، القليوبية، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان داخل 125 قرية من القرى الأكثر احتياجًا.وبلغ متوسط المترددين على الحملة 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوت، وتشمل المرحلة الأولى من الحملة عمل مسح استطلاعي للأطفال، وتحديد الحالات المشتبة بها، وتحويلها لمراكز التدخل المبكر لعلاج الإعاقة.