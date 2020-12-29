مجموعات إنشاد تشارك فى ليالي الوصال الصوفية بالمغرب

شاركت ثلاثة مجموعات إنشادية صوفية فى فعاليات ليالى الوصال الصوفية بالمغرب فى نسختها الـ33 تحت رعاية الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقي.تخللت فقرات الليلة وصلات من السماع والمديح لمنشدين من المغرب، وتضمنت مشاركة للمنشد حميد الطيب من ليبيا، ومشاركات جماعية لمجموعة بمدينة الجديدة، مجموعة الصفا من بلجيكا، وفرقة إنشادية من اليمن، ومشاركة مجموعة الطريقة البودشيشية بميدنة تيزنيت المغربية التي قدمت وصلة مديح باللغة الأمازيغية.ويشرف على الفقرات الإنشادية مولاى معاذ القادرى البودشيشيى رئيس المجموعة الوطنية للسماع والمديح بالمغرب والذى أستطاع خلال فترة وجيزة أن يجعل هذه المجموعة الإنشادية تتربع على عرش الإنشاد الدينى والصوفى بالمغرب، وحصلت المجموعة على عدة جوائز من فرنسا وإسبانيا وماليزيا وعدد من دول العالم.