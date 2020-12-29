رئيس مجلس الشيوخ يبحث مع سفير جورجيا سبل التعاون (صور)

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم، ألكسندر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة.وأكد رئيس مجلس الشيوخ على ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدًا أمله في أن تشهد مزيدًا من التطور في المرحلة القادمة على كافة الأصعدة خاصة البرلمانية.من جهته، توجه السفير الجورجي بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصبه، معربًا عن أمنيته في إنشاء جمعية صداقة برلمانية مصرية جورجية لتتعاون مع نظيرتها الجورجية المصرية الموجودة بالفعل، وكذلك التعاون على مستوى لجان المجلسين لتدعيم التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن جورجيا شهدت في أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية تم على إثرها تشكيل برلمان جديد عقد أول جلساته في الأسبوع الماضي.وفي نهاية الزيارة، أهدى عبدالرازق درع المجلس للسفير الجورجي، والذي أهدي بدوره رئيس مجلس الشيوخ هدية تذكارية تكريمًا له.حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس