إنجازات المجلس الوطني للاعتماد تتحدى كورونا

حقق المجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة التجارة والصناعة خلال عام 2020 جاء أبرزها كالتالي:- استمرار الاعتراف الدولي بالمجلس الوطني للاعتماد من المنظمات الدولية والإقليمية للاعتماد حتى 2021 من كل من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC والمنتدى الدولى للاعتماد IAF والمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC والجهاز العربى للاعتماد ARAC بالإضافة الى المنظمة الأوروبية للاعتماد EA وكذلك المنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF.- اعتماد 612 جهة تقييم مطابقة منها 428 معمل اختبار و69 معمل معايرة و65 معمل تحاليل طبية و22 جهة تفتيش بالإضافة الى جهتين لاختبارات الكفاءة الفنية وجهة منح شهادات الأفراد ومعمل للطب الشرعى و23 جهة منح شهادات لنظم الإدارة وجهة لمنح شهادات المنتجات.- منح الاعتماد لمعامل الإدارة العامة للبحوث الكيميائية بشركة النصر للبترول بمحافظة السويس في بعض الاختبارات الفيزيائية والكيميائية لخام البترول وبعض المنتجات البترولية وذلك لمدة أربع سنوات وطبقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISOIEC 17025:2017.- استمرار اعتماد عدد من جهات تقييم المطابقة بالخارج فى الهند وألمانيا والسودان والسعودية والكويت.- اعتماد المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان وخاصة تحليل الكشف على فيروس كورونا المستجد COVID-19 وتعد المرجعية للدولة فى إجراء كل أنواع التحاليل الطبية.- اعتماد عدد من جهات منح شهادات نظم إدارة الأجهزة الطبية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية ونظم إدارة أمن سلاسل الإمداد.- حصول معمل المستشفى البيطرى للعلاج والتحاليل المعملية بقطاع المعامل بالقوات المسلحة على الاعتماد فى مجال الكشف عن فيروس كورونا المستجد COVID-19 لبعض المسحات الحيوانية وقياس الأس الهيدروجينى للمياه.- حصول المتحف المصرى الكبير على الأيزو 45001 لنظم إدارة السلامة والصحة المهنية وهي تحت مظلة الاعتراف الدولى الخاص بالمجلس الوطنى للاعتماد من المنتدى الدولى للاعتماد IAF.- تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل فى مختلف أنشطة الجودة والاعتماد لرفع مستوى وكفاءة المقيمين الفنيين والعملاء من جهات تقييم المطابقة وبما ينعكس بصورة ايجابية على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات الصناعية.- تفويض المجلس الوطنى للاعتماد من قبل جهاز الاعتماد البريطانى UKAS لتنفيذ عدد من أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر نيابة عنه.- تنفيذ عدد من زيارات التقييم لبعض جهات تقييم المطابقة داخل وخارج القاهرة وخارج مصر.- المشاركة في اجتماع للمنتدى الدولى لهيئات اعتماد الحلال IHAF فى لجنة الاعتراف المتبادل MRA Committee.- المشاركة في اجتماع للمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC خاص بدراسة الجدوى للمنظمة AFRACFeasibility.- المشاركة في تدريب للمقيمين بالمنظمة الأفريقية للاعتماد طبقًا للمواصفة ISOIEC 1701.