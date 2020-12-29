تعيين أحمد عصر مديرًا لمستشفى الشهداء بالمنوفية

اعتذر الدكتور أحمد الهواري، مدير مستشفى الشهداء بمحافظة المنوفية، عن استكمال دوره في الإدارة، وقدم طلبًا بذلك للدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتقرر تصعيد وكيل المستشفى الدكتور أحمد عصر، وتعيينه مديرًا للمستشفى، فيما عُين الدكتور أحمد زويد وكيلًا للمدير.وتقرر استمرار الدكتور "أحمد الهواري" في عمله في الجراحة العامة باعتباره استشاري أول محافظة، حيث تتبقى له 10 أشهر حتى سن المعاش، وقد أشادت مديرية الصحة بدوره الكبير الفترة الماضية خلال جائحة كورونا في الموجة الأولى حتى تعرض للإصابة أثناء عمله.وكان محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون قد شدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية، ومنع الإجازات والاعتذارات لجميع العاملين بالقطاع الطبي بالمنوفية.