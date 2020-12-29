رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:11 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
طباعة
بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2021، وجاء نصها كالتالي:

"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 معاهدين سيادتكم على بذل أقصى جهد لرفعة شأن مصرنا الغالية لنحقق لوطننا العظيم ما يصبو إليه، وداعيا المولى عز وجل أن يرعاكم ويبارك خطاكم ويحفظكم لمصر وشعبها ليتحقق على أيديكم مسيرة التقدم والازدهار".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية والفريق أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية واللواء ا.ح.محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي واللواء ا.ح.خالد أحمد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء ا.ح.حسن عبد الشافي أحمد رئيس الرقابة الإدارية والمستشار حماده الصاوي النائب العام والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد محمود حسام رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس النيابة الإدارية والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار مسؤولي الدولة أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد دعيا الله جل علاه ان يكلل كافة الجهود بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

الصور

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة