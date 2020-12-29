محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2021، وجاء نصها كالتالي:"يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القاهرة بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 معاهدين سيادتكم على بذل أقصى جهد لرفعة شأن مصرنا الغالية لنحقق لوطننا العظيم ما يصبو إليه، وداعيا المولى عز وجل أن يرعاكم ويبارك خطاكم ويحفظكم لمصر وشعبها ليتحقق على أيديكم مسيرة التقدم والازدهار".كما بعث المحافظ برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية والفريق أحمد خالد سعيد قائد القوات البحرية واللواء ا.ح.محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي واللواء ا.ح.خالد أحمد شوقي قائد المنطقة المركزية العسكرية واللواء ا.ح.حسن عبد الشافي أحمد رئيس الرقابة الإدارية والمستشار حماده الصاوي النائب العام والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد محمود حسام رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس النيابة الإدارية والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكبار مسؤولي الدولة أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد دعيا الله جل علاه ان يكلل كافة الجهود بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.