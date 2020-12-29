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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بـ 46 مليون جنيه.. استكمال أعمال إنشاء وتطوير 3 مدارس بالشرقية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:08 م
أعمال إنشاء وتطوير
أعمال إنشاء وتطوير 3 مدارس بالشرقية
سارة الوردانى
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أعلن المهندس أحمد مرسي، مدير هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الشرقية، استكمال أعمال إنشاء وتطوير 5 مدارس بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة اجمالية بلغت 46 مليون و400 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية لإضافة 1546 فصلا جديدا بتكلفة 679 مليون و600 ألف جنيه، بنطاق المحافظة للقضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

وأوضح مدير هيئة الأبنية التعليمية، أنه يجري تنفيذ 5 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينة الزقازيق بتكلفة مالية بلغت 46 مليون و400 ألف جنيه، وشملت المشروعات إنشاء جديد لمدرسة الزقازيق الرسمية للغات "عمرو شبل فرحات"، لإضافة 56 فصلا وبتكلفة 24 مليون و700 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 72 %، وإنشاء جديد لمدرسة النكارية الثانوية لإضافة 9 فصول وبتكلفة 6 مليون و400 ألف جنيه بنسبة التنفيذ 70 %، ووصل تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمدرسة نشوة للتعليم الأساسي إلى التنفيذ 70 %، لتطوير 11 فصل وبتكلفة 5 مليون و800 ألف جنيه.

و أضاف أنه يجري تنفيذ أعمال الإحلال الكلي لمركز تدريب المعلمين بتكلفة مالية بلغت 7 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 72 %، وأعمال إنشاء مبنى مخازن لمديرية التربية والتعليم بتكلفة مالية بلغت 2 مليون و500 جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 56 %، وذلك بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء على نظام الفترتين بالمدارس.

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