الأنبا توماس يرأس اجتماع الأخوات الراهبات بمطرانية الجيزة

اجتمع الأنبا توماس عدلي، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف على الأقباط الكاثوليك، بالأخوات الراهبات العاملات في الإيبارشيّة.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اليوم بدأ بترحيب الأنبا توماس بهن، واللقّاء التّكوينيّ حول «الإرادة الرسوليّة أنتم نور العالم».وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه أعقب ذلك اللقاء القدّاس الإلهيّ، ثم مائدة المحبّة والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.