عمومية «مستثمري العاشر» تبرئ مجلس إدارتها وتعتمد الموازنة التقديرية

اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف ظهر اليوم الثلاثاء، الحسابات الختامية والميزانية العمومية للعامين الماليين 2018 2019، وإبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة عن العامين الماضيين واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2020.جاء ذلك بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور محيى حافظ والدكتور وليد هلال نائبا رئيس الجمعية وأيمن رضا الأمين العام، وكلا من المهندس حسن الفندى والدكتور محمد عبد العال والمهندس محمود سلطان والسيد بسيونى والمهندس حمدى عتمان والمهندس محمد نور والمهندس عادل الشنوانى وناصر بيان والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية.وقدم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر والعرفان للجمعية العمومية الذين أسهموا في دعم أنشطة الجمعية ومشروعاتها لخدمة الصناعة الوطنية وخدمة المجتمع الصناعى بالعاشر من رمضان.وتذكر عارف بكل إجلال فقيد الصناعة المصرية الدكتور محمد فريد خميس الذى رحل عن عالمنا وبقيت إنجازاته وأعماله تخدم الاستثمار وتحقق آمال الصناعة.واستعرض الدكتور سمير عارف الدور الوطني الذي قامت به جمعية مستثمرى العاشر من رمضان خاصة المشروعات الاجتماعية ودور الجمعية في مقاومة فيروس كورونا منذ مطلع العام الجارى، حيث استطاعت الجمعية بفضل جهود مجلس الإدارة لإقامة مستشفى عزل وتقديم كافة الدعم للشركات والحصول على كامل احتياجاتها.ووجه رئيس مجلس إدارة الجمعية التهنئة لكافة الزملاء الناجحين بمجلسى النواب والشيوخ أبرزهم الدكتور محيى حافظ والمهندس محمد المنزلاوى والمهندس سامى نصرالله، والمهندس عبد الله الرماح والمهندس أحمد الخطيب وتم تكريمهم بعد انعقاد الجمعية.من جانبه ألقى الدكتور محيي حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية نبذة مختصرة عن الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية التى طالب كافة المستثمرين بالعاشر من رمضان بضرورة الالتزام بها حتى لا تتعرض المصانع لما تعرضت له في الموجة الأولى.كما استعرض حفاظ كافة الأعراض المختلفة لفيروس كورونا والتي وصلت إلى 21 عرضًا والبرنامج العلاجي للمرضى داخل المصانع.من جانبه استعرض أيمن رضا الأمين العام للجمعية كافة أنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية والتى تمثلت فى العديد من المشروعات المجتمعية وجهود الجمعية فى مقاومة فيروس كورونا منذ مطلع العام الجارى.كما استعرض كلا من المهندس حمدى عثمان والدكتور محمد عبد العال عضوا مجلس الإدارة ورؤساء اللجنة المشرفة على بعض المشروعات الاجتماعية للجمعية وأبرز هذه الأنشطة البدء فى إنشاء المقر الجديد للجمعية على مساحة 2500 متر، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من مشروع المول التجاري على مساحة 10 آلاف متر مربع على طريق مصر الإسماعيلية ومشروع المجاورة السكنية بإنشاء 92 عمارة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان، وإنشاء الشهر العقارى لمدينة العاشر من رمضان.كما تم تعيين سامى يسى مراقب الحسابات لعام 2020 وتحديد أتعابه، كما تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الجمعية للعامين الماضيين.