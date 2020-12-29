وفد من «الآثار» في زيارة لحي الجمالية

استقبلت منطقة آثار الجمالية كلا من أبو بكر أحمد عبدالله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ورئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة وعاطف الدباح مدير المكتب الفنى للأمين العام واللواء خالد مصطفى مدير عام الإدارة العامة للأمن والعميد ضاحى محمد رئيس مباحث الآثار بخان الخليلى، وكان فى استقبالهم أشرف عبدالسلام مدير عام آثار الجمالية وعلاء عاشور مدير عام آثار خان الخليلى والصالحية.وجاءت الزيارة للمعاينة على الطبيعة لتفقد الحالة الأمنية على أرض الواقع ولوضع الحلول الجذرية للحفاظ على التراث والآثار من عبث اللصوص.وتأتي الزيارة فى إطار حرص قيادات المجلس الأعلى للآثار للحفاظ على المقدرات التاريخية والأثرية من عبث اللصوص والخارجين عن القانون.