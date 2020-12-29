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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«بني سويف»: فحص 677 ألف مواطن ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:05 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لعدد 677 ألف و699 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي وحتى أمس الإثنين"بنسبة 114.6% من إجمالي المستهدف المقدر بــ 591 ألف و290 مواطنا"، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي عرضه وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمتابعة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي، بجانب القوافل العلاجية.

حيث تم الكشف على 87 ألف و881 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و85 ألف و546 بمركز ومدينة ناصر، و121 ألف و539 بمركز ومدينة بني سويف، و83 ألف و964 بمركز ومدينة إهناسيا، و118 ألف و130 بمركز ومدينة ببا، و96 ألف بمركز ومدينة الفشن و62 ألف و124 بمركز ومدينة سمسطا، بإجمالي 677 ألف و699 مواطنا.

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